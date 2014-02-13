Українцям підняли ставки за депозитами

Для того, щоб зупинити відтік вкладів населення, вітчизняні банки минулого тижня почали поступово (на 1-2%) піднімати ставки за короткостроковими гривневими депозитами населення - вони вже досягли 18% і продовжують зростати. Дохідність довгострокових (від 12 місяців) вкладень і валютних депозитів поки залишається на колишніх позиціях - 18% річних у гривні, 8% річних у доларах у середньому по ринку, пишуть "Вести".

За даними Нацбанку, відтік депозитів з банківської системи у січні становив 15,1 млрд грн (на 2,3%, до 653,4 млрд грн). Паніку, на думку експертів, викликали очікування заборони на дострокове розірвання договорів.

До цього банки не скаржилися на скорочення депозитної бази. «Невеликий відтік вкладів є, однак він не носить характер тенденції», - сказав головний економіст департаменту розвитку роздрібного бізнесу «Банку Національний кредит» Кирило Голоденко.

До того ж фахівці пояснюють ситуацію погіршення умов за вкладами. «На сьогоднішній день закінчуються депозити, які залучалися в кінці 2013 року на короткий термін і з високою прибутковістю, - каже начальник управління заощаджень та платежів UniCredit Bank Ольга Шостак. - На сьогодні депозити пропонуються за більш низькими, хоча і ринковими ставками. Тому відтік, який ми зараз спостерігаємо, очікували».

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Найчастіше гроші забирають після закінчення строків депозитів, рідше вкладники приходять за своїми грошима раніше дат, зазначених в банківських договорах. За твердженням заступника голови правління Укргазбанку Олени Дмитрієвої та начальника управління розробки і підтримки продуктів Platinum Bank Ольга Пархоменко, в їхніх банках зростання дострокового розірвання депозитів не перевищує 1% від статистики стабільного періоду.

У перші дні зростання курсу долара, українці стали активніше конвертувати свої заощадження в американську валюту. «Як правило, це стосувалося коштів, які зберігалися на поточних чи ощадних рахунках. Після конвертації вкладники розміщували їх на строкові доларові депозити», - розповіла «Вістям» Ольга Пархоменко. За словами Кирила Голоденко, конвертували у валюту в основному внески по закінченні терміну дії договорів.

Крім того, і вкладники, і банкіри, згадали про «суперкороткі» вклади, які добре зарекомендували себе у кризові 2008-2009 рр., - на термін від тижня до двох. «Ми почали відзначати зростання попиту з боку населення на короткі депозити ще з кінця минулого року. Щоб задовольнити його, банк з другої половини січня запропонував клієнтам новий продукт - строковий вклад на сім днів з автоматичною пролонгацією і капіталізацією відсотків. Після закінчення терміну вкладу дохід за депозитом додається до основної суми вкладу, після чого продовжується депозит, - конкретизував заступник голови правління «Фідобанка» Іван Істомін.

Банкіри не беруться спрогнозувати ні подальшу динаміку відсотків за депозитами, ні вплив на них гнучкого курсоутворення. «Є безліч економістів, які вважають, що фіксований курс виступає стабілізуючим якорем для ставок (а гнучкий - навпаки). Не менш численна група економістів впевнена, що гнучкі курси сприяють більш стабільній роботі міжнародної фінансової системи, а отже, зниження ставок», - розводить руками заступник голови правління Укрінбанку Сергій Равняго.



