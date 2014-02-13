Малому та середньому бізнесу треба створювати "інвестиційні резерви" - експерт

Такою думкою поділився завідувач сектором грошово-фінансової стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Молдован, пише ZN.UA.

Експерт пропонує конкретні заходи підтримки малого бізнесу. По-перше, - надання фізичним особам-підприємцям можливості створювати спеціальні інвестиційні резерви. "В таких резервах дозволяється акумулювати частину прибутку без оподаткування. Подібні резерви значно розширять можливості їх самофінансування", - упевнений Молдован.

По-друге, інвестиційний податковий кредит. "Мається на увазі право зменшити обсяг нарахованого податку на певний відсоток вартості придбання нової технології чи обладнання", - пояснює експерт.

По-третє, прискорена або одноразова амортизація. "Зокрема, надання права підприємству, яке розширює свою діяльність, повністю списати на витрати придбані необоротні кошти в рік їх придбання. Ця норма повинна бути доповнена можливістю перенесення збитків на майбутні податкові періоди, тому що без цього вона буде недієвою", - вважає Молдован.

Читайте такожЕксперти закликали Україну відновити інвестиційний попит