Утримання олімпійських об'єктів може обійтися у 7 млрд дол.

Про це пише Лента.ru з посиланням на Bloomberg.

Величина витрат обумовлена тим, що уряд досі не вирішив, як будуть використовуватися ці об'єкти - невизначеність підвищує витрати в десятки разів. Видання зазначає, що остаточну суму витрат ніхто назвати не може з тих самих причин: немає ясності щодо використання інфраструктури.

Загальна кошторис підготовки до Олімпіади в Сочі становив 1,53 трильйона рублів (44 мільярда доларів), тоді як спочатку витрати оцінювалися в 314 мільярдів рублів.

Раніше висловлювалися різні пропозиції про те, як можна завантажити створену до Ігор інфраструктуру. Зокрема, минулого грудня на нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва було запропоновано створити в Сочі гральну зону. Спочатку авторство цієї ідеї приписувалося самому голові уряду, однак згодом стало відомо, що ця інформація не відповідає дійсності. Як влада ставиться до такої пропозиції - не повідомлялося.

До цього президент Ощадбанку Герман Греф пропонував свій варіант постолімпійского використання об'єктів у Сочі: на його думку, держкомпанії можна було б зобов'язати проводити в чорноморському місті річні збори акціонерів.

Мільярдер Володимир Потанін, структури якого побудували гірськолижний курорт «Роза Хутір» в Червоній поляні, попросив зробити там особливу економічну зону. Керівник проекту Сергій Бачин зазначав, що пропозицію Потаніна підтримують і інші інвестори олімпійські об'єкти, зокрема, Ощадбанк і «Газпром».