Долар на міжбанку продовжує зростати - 8,85 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,7500/8,8500, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Ціни на російську валюту піднялися - 0,2510/38, котирування з євро-гривні пішли вгору - 11,9220/12,0595. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,3625/27 (середа - 1,3626/28).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку України в середу, 12 лютого, торги по долару США відкрилися котируваннями 8,7000/8,8000, до 12:00 ціни впали до 8,6600/8,6800. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,7200/8,7800.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8565/11,9945, до 12:00 ціни пішли вниз до 11,8130/11,8440. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли до 11,8355/11,9210.

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