Річна інфляція у Німеччині сповільнилася до 1,3%

Інфляція в Німеччині в січні, за остаточними даними, сповільнилася до 1,3% в річному виразі з 1,4% в грудні, свідчать дані Федерального статистичного бюро країни, повідомляє "Прайм".

У місячному обчисленні споживчі ціни в найбільшій економіці Європи скоротилися на 0,6%.

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Таким чином, статистика збіглася з прогнозами аналітиків, опитаних агентством Рейтер, які не очікували змін у порівнянні з первісною оцінкою.

Гармонізований індекс споживчих цін, що розраховується для серед європейских зіставлень, за остаточною оцінкою, становив у січні 1,2% у річному обчисленні. Ціни в місячному виразі скоротилися на 0,7%.

Федеральне статистичне бюро країни (Destatis) щомісяця публікує дані щодо інфляції з подальшим їх уточненням. Індекс споживчих цін відображає динаміку цін на товари і послуги, придбані домогосподарствами, включаючи оплату послуг оренди, витрати на продукти харчування, одяг і купівлю автомобілів, а також витрати на послуги перукаря, хімчистку та ремонтні роботи. Для відстеження інфляції в масштабах єврозони і ЄС використовується гармонізований індекс споживчих цін.

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