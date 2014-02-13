Дефіцит бюджету США скоротився на 37% у перші чотири місяці поточного фінансового року в річному виразі, оскільки витрати знизилися, а сильна економіка дозволила збільшити податкові надходження.

Показник становив $10,4 млрд у січні 2014 р., тоді як у січні 2013 р. дефіцит становив $2,9 млрд, пишуть Вести Экономика з посиланням на дані Мінфіну США.

Хоча в січні у річному виразі дефіцит зріс більш ніж у 3,5 рази, із жовтня по січень, тобто з початку фінансового року, витрати перевищили доходи всього на $184 млрд, що відчутно нижче $290,4 млрд роком раніше.

Доходи бюджету за цей період зросли на 8,2%, досягнувши $960,6 млрд, а витрати скоротилися на 2,8% до $1,14 трлн.

Якщо зростання доходів зумовлене збільшенням податкових надходжень, то витрати знижувалися за рахунок скорочення витрат за оборонними та сільськогосподарськими програмами.

"Сильніші податкові надходження і зниження витрат означають більш позитивну картину фіскальної ситуації в США", - сказав стратег TD Securities USA Геннадій Голдберг.

Минулого місяця доходи бюджету зросли на 8,7% до $296 млрд, при цьому витрати збільшилися на 13,8% і склали $306,4 млрд. Але різке зростання витрат, судячи з усього, носить тимчасовий характер,бо частину лютневих платежів необхідно було здійснити в січні через вихідні дні.

З урахуванням сезонних чинників у січні профіцит склав $4 млрд.

Читайте такожСенат США схвалив підвищення межі держборгу на рік

Бюджетне управління Конгресу США очікує, що у 2014 фінансовому році дефіцит бюджету США скоротиться до $514 млрд, або 3% ВВП. Це є мінімальним рівнем із 2007 р.

При цьому подальшого скорочення дефіциту, на думку експертів, досягти не вдасться, а вже у 2015 фінансовому році показник знову почне зростати через збільшення витрат на соціальні програми й обслуговування боргу.

Через ці фактори до 2024 р. дефіцит бюджету зросте до $1,074 трлн, що буде відповідати 4% ВВП.