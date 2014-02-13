Долар на міжбанку на 12:00 впав до 8,78 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,7500/8,8500, до 12:00 звузився спред 8,7700/8,7800, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2510/38, до 12:00 ціни знизилися 0,2505/12. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 35.0000 (+0.1955).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3625/27, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,9220/12,0595, до 12:00 ціни пішли вниз 11,9910/12,0085.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,7500/8,8500, ціни на російську валюту піднялися - 0,2510/38, котирування з євро-гривні пішли вгору - 11,9220/12,0595. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,3625/27 (середа - 1,3626/28).

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