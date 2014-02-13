Міндоходів заявляє про відсутність простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ

В Україні немає простроченої заборгованості з повернення податку на додану вартість підприємцям, які працюють у нашій країні і ведуть тут зовнішньоекономічну діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час засідання Інвестиційної ради при Міндоходів.

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«Коли ми говоримо про те, скільки у нас простроченої заборгованості, я говорю – «нуль». Прострочених боргів - «нуль»», - сказав Клименко.

Разом з тим, він визнав, що є заборгованість, яка сьогодні оспорюється у судах, і є заборгованість, яка є поточною.

«Є поточні борги, які ми протягом 60 днів маємо відшкодувати», - сказав Клименко, додавши, що у січні підприємцям вже відшкодовано близько 5 млрд грн, з яких близько 4 млрд грн – в автоматичному режимі.

Раніше очільник Міндоходів заявляв, що загальний обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість підприємцям України, сформований у попередні роки, скоротився у 2013 році на 0,3 млрд грн, і на початок 2014 року становив 14,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в цілому по країні обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість підприємцям України зріс на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Обсяг виплат за підсумками 2013 року перевищив обсяг заявок на 3,5 млрд грн. У 2012 році обсяг відшкодувань становив 46 млрд грн за обсягу заявок 43,3 млрд грн.