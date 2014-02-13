Росія, Білорусь і Казахстан відклали перехід до спільної валюти

Росія, Білорусь і Казахстан в рамках єдиного інтеграційного простору поки не будуть переходити до спільної валюти. Про це заявив радник президента РФ Сергій Глазьєв, передає РІА "Новости".

"У нас є чітке розуміння, що ми не створюємо єдиного грошового простору. У нас немає планів перейти до єдиної валюти", - сказав Глазьєв.

За його словами, це пов'язано з тим, що, "як ми бачимо з досвіду Євросоюзу, перехід до єдиної валюти вимагає єдиної боргової політики, ... потрібна єдина бюджетна політика, у нас спостерігаються дуже серйозні розбіжності в податковій системі".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у грудні м.р. заявив, що єдину валюту з Білоруссю можна ввести, але робити це потрібно обережно, щоб не повторити проблем єврозони. За словами Медведєва, ще років 10 тому будь-який житель Росії або Білорусі висловився б за введення єдиної валюти, проте зараз це питання ускладнюється загальною ситуацією на валютних ринках.

При цьому він підкреслив, що в Росії дорожать стабільністю рубля, який є вільно конвертованою валютою.

Як повідомляв УНІАН, в Росії продовжується обвал рубля. Банк Росії піднімав кордон плаваючого валютного коридору бівалютного кошика вже 12 разів, тричі - тільки за лютий. З початку року кордон пересунувся на 1,35 руб.