Ефект від курсової політики Нацбанку стане зрозумілим наступного тижня - представники бізнесу
Девальвація гривні була очікуваною, проте позитивний або негативний ефект від вжитих Нацбанком заходів стане зрозумілим вже наступного вівторка
Ефективність курсової політики Національного банку України можна буде оцінити вже наступного тижня, коли завершиться термін обмежувальних заходів на купівлю валюти, введених Нацбанком з метою врегулювання необгрунтовано високого попиту на валюту. Про це в коментарі УНІАН заявили українські та іноземні інвестори.
Зокрема, на думку фінансового менеджера компанії «Шелл» Андреаса Борка, девальвація гривні була очікуваною, проте позитивний чи негативний ефект від вжитих Нацбанком заходів - стане зрозуміло вже до майбутнього вівторка. «Що стосується політики Нацбанку щодо курсу валюти – гадаю, треба почекати, що буде далі. Я не банкір і не можу оцінювати ситуацію адекватно. Але якщо говорити з макроекономічної точки зору, то девальвація гривні була очікуваною. Чи буде це добре, думаю, що до наступного вівторка вже будуть якісь результати і оцінки. І тоді ми, дійсно, зможемо сказати, чи були дії Нацбанку своєчасними і ефективними», - сказав фінансист.
Разом з тим, народний депутат України, почесний президент групи компаній «Контініум» Ігор Єремеєв зазначив, що найімовірніше дії Нацбанку призведуть до подальшого посилення тиску на гривню. «Правильно це зроблено чи неправильно? З погляду ринку – неправильно. З погляду стабільності валюти, напевно, правильно. Але такі рішення призведуть до ще більшого тиску на гривню. Такі дії вирішують щось в режимі «сьогодні - на сьогодні», на два-три дні, але вони не вирішують проблему», - наголосив Єремеєв.
На його думку, головною проблемою сьогоднішнього дня є глибока політична криза. Вона, за великим рахунком і диктує дії Нацбанку. «Те, що відбувається - це результат глибокої політичної кризи. Але в моєму розумінні дії НБУ – це превентивні заходи, які не дадуть ніякого результату, якщо не буде знайдено рішення виходу з політичної кризи. Це як якщо у нас апендицит і ми п'ємо аспірин, який нічого не вирішує, тому що потрібне хірургічне втручання», - сказав парламентарій.
Водночас керівник фінансового напряму групи компаній «ВЕТЄК» Борис Тимонькін, навпаки, відзначив, що дії НБУ – це прорив у курсовій політиці. «Заходи НБУ – це прорив у плані курсової політики, і навіть суто тактичні речі – на зразок обмежень купівлі валюти шістьма днями – це нормально», - сказав Тимонькін.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 7 лютого перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.
З цього ж дня регулятор увів обмеження за операціями з рахунками клієнтів за їхнім дорученням і на придбання валюти. Зокрема, постанова регулятора №49 передбачає проведення операцій за рахунками клієнтів у межах уранішніх залишків коштів, обмеження на придбання валюти на міжбанківському ринку України за окремими операціями і за термінами купівлі валюти за дорученням юросіб і фізосіб-підприємців. Разом з тим, постанова передбачає підвищення контролю за своєчасністю здійснення операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат.
Такі дії НБУ були продиктовані різкою девальвацією гривні. Курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. Експерти висловлювали думку, що до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні триватиме.
5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.
Обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку України 12 лютого знизився до 887,6 млн. дол. з 1,002 млрд дол. за попередній день (у еквіваленті).