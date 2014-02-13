Ефект від курсової політики Нацбанку стане зрозумілим наступного тижня - представники бізнесу

Ефективність курсової політики Національного банку України можна буде оцінити вже наступного тижня, коли завершиться термін обмежувальних заходів на купівлю валюти, введених Нацбанком з метою врегулювання необгрунтовано високого попиту на валюту. Про це в коментарі УНІАН заявили українські та іноземні інвестори.

Зокрема, на думку фінансового менеджера компанії «Шелл» Андреаса Борка, девальвація гривні була очікуваною, проте позитивний чи негативний ефект від вжитих Нацбанком заходів - стане зрозуміло вже до майбутнього вівторка. «Що стосується політики Нацбанку щодо курсу валюти – гадаю, треба почекати, що буде далі. Я не банкір і не можу оцінювати ситуацію адекватно. Але якщо говорити з макроекономічної точки зору, то девальвація гривні була очікуваною. Чи буде це добре, думаю, що до наступного вівторка вже будуть якісь результати і оцінки. І тоді ми, дійсно, зможемо сказати, чи були дії Нацбанку своєчасними і ефективними», - сказав фінансист.

Разом з тим, народний депутат України, почесний президент групи компаній «Контініум» Ігор Єремеєв зазначив, що найімовірніше дії Нацбанку призведуть до подальшого посилення тиску на гривню. «Правильно це зроблено чи неправильно? З погляду ринку – неправильно. З погляду стабільності валюти, напевно, правильно. Але такі рішення призведуть до ще більшого тиску на гривню. Такі дії вирішують щось в режимі «сьогодні - на сьогодні», на два-три дні, але вони не вирішують проблему», - наголосив Єремеєв.

На його думку, головною проблемою сьогоднішнього дня є глибока політична криза. Вона, за великим рахунком і диктує дії Нацбанку. «Те, що відбувається - це результат глибокої політичної кризи. Але в моєму розумінні дії НБУ – це превентивні заходи, які не дадуть ніякого результату, якщо не буде знайдено рішення виходу з політичної кризи. Це як якщо у нас апендицит і ми п'ємо аспірин, який нічого не вирішує, тому що потрібне хірургічне втручання», - сказав парламентарій.

Водночас керівник фінансового напряму групи компаній «ВЕТЄК» Борис Тимонькін, навпаки, відзначив, що дії НБУ – це прорив у курсовій політиці. «Заходи НБУ – це прорив у плані курсової політики, і навіть суто тактичні речі – на зразок обмежень купівлі валюти шістьма днями – це нормально», - сказав Тимонькін.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 7 лютого перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

З цього ж дня регулятор увів обмеження за операціями з рахунками клієнтів за їхнім дорученням і на придбання валюти. Зокрема, постанова регулятора №49 передбачає проведення операцій за рахунками клієнтів у межах уранішніх залишків коштів, обмеження на придбання валюти на міжбанківському ринку України за окремими операціями і за термінами купівлі валюти за дорученням юросіб і фізосіб-підприємців. Разом з тим, постанова передбачає підвищення контролю за своєчасністю здійснення операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат.

Такі дії НБУ були продиктовані різкою девальвацією гривні. Курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. Експерти висловлювали думку, що до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні триватиме.

5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

Обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку України 12 лютого знизився до 887,6 млн. дол. з 1,002 млрд дол. за попередній день (у еквіваленті).