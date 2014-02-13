Курс гривні в Україні плаваючий, але це кероване плавання – радник голови Нацбанку

В Україні сьогодні плаваючий курс гривні, але це не вільне, а кероване плавання, сказав журналістам під час прес-конференції в Києві радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

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Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "ми не анонсували перехід до вільного курсоутворення. Ми не анонсували перехід до вільного плавання. У нас плаваючий курс формально з 1999 року... Всі ці роки ми перебували в режимі плавання, але керованого плавання".

При цьому Литвицький сказав, що в Україні поки що не сформувалися передумови, які дозволяють перейти до вільного плаваючого курсу.

"Вільне плавання означає, що в економіці сформувалися такі передумови, що фінансова система може відносно безболісно реагувати на дії чинників нефундаментального, ситуативного характеру", - сказав він.

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