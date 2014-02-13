НБУ допускає відхилення офіційного курсу гривні від ринкового на 1-2%

Національний банк України допускає відхилення офіційного курсу гривні від середньозваженого ринкового курсу на 1-2%, повідомив журналістам на прес-конференції в Києві радник голови Нацбанку Валерій Литвицький.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "хай не дивуються ті, хто бачить розрив у 1-2% між офіційним курсом і середньозваженим. Розрив мінімальний, але розрив є... Це офіційно. Відхилення зберігається і може бути встановлене на рівні 1-2%".

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Литвицький зазначив, що Нацбанк не оголошував про повну конвергенцію офіційного курсу і середньозваженого, а лише про їх зближення.