Ситуація з вкладами населення не викликає побоювань у Нацбанку

На сьогоднішній день ситуація з вкладами населення не викликає побоювань у Національного банку України, повідомила в четвер журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова під час круглого столу в Києві.

Читайте такожДепозити населення скоротилися вперше за два роки

Вона нагадала, що для підтримки ліквідності банків в умовах напруги на валютному ринку Національний банк розробив інструмент рефінансування банків, у яких відбувається відтік вкладів фізичних осіб.

«На сьогоднішній момент з тієї статистики, яку ми моніторимо щодня, немає таких моментів, аспектів, щоб ситуація з вкладами населення викликала якісь побоювання з боку центрального банку», - сказала Щербакова.

Вона підкреслила, що ситуацію на ринку Нацбанк контролює в щоденному режимі, а голова Нацбанку щодня отримує звіт для розгляду та оперативного прийняття рішень.

Читайте такожУкраїнцям підняли ставки за депозитами

