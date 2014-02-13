Міндоходів обіцяє скоротити кількість податків уже в першому півріччі

Міністерство доходів і зборів (Міндоходів) планує скоротити кількість податків до 14 з тих 22, що існують, уже в першому півріччі 2014 року, заявив журналістам глава відомства Олександр Клименко.

“Як тільки документ буде готовий. Ми розраховуємо, в першому півріччі 2014 року”, - сказав Клименко.

При цьому міністр наголосив, що після скорочення кількості податків збільшення їх розмірів не буде.

“Взагалі не йдеться про збільшення ставок податків”, - сказав Клименко.

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За словами глави Міндоходів, зменшення кількості податків сприятиме активізації бізнесу, що дозволить збільшити надходження до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клименко заявляв про можливість скорочення податків до 9-10. Проте після тривалих нарад із експертами і представниками бізнесу Міндоходів ухвалило рішення скоротити їх кількість до 14.