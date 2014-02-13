Єдиний податок на фінансові транзакції може бути введений тільки в ряді країн єврозони

Європейський центральний банк (ЄЦБ) не проти ідеї введення єдиного мінімального податку на фінансові трансакції (FTT) тільки в ряді країн єврозони, повідомив член правління ЄЦБ Бенуа Кюрі, виступаючи перед депутатами Європарламенту (ЄП).

Впровадити систему оподаткування фінансових операцій на рівні ЄС Єврокомісії не вдалося, законопроект не був узгоджений усіма країнами союзу. Тому тепер розглядається можливість створення єдиного податку лише групою країн. Спочатку це були: Австрія, Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Греція, Португалія, Словаччина, Словенія та Іспанія - всі члени єврозони. ЄК запропонувала законопроект щодо FTT в цих країнах, дискусії тривають, передає РІА "Новости".

"Податок повинен бути створений так, щоб не ускладнювати проведення монетарної політики, що включає ринок РЕПО. У нас є технічні дискусії, але ми не проти концепції FTT", - сказав Кюрі.

Нагадаємо, глава Банку Франції Крістіан Нуайє в жовтні минулого року сказав, що FTT несе в собі величезний ризик для країн, що бажають його впровадити, він здатен загрожувати фінансовій стабільності. В інтерв'ю газеті Financial Times він зазначав, що пропозиції ЄК повинні бути повністю переглянуті. На його думку, основним побоюванням центральних банків (Нуайє входить до ради керуючих ЄЦБ) є ризик пересихання ринку РЕПО, що зашкодить проведенню монетарної політики регулятора.

Законопроект ЄК передбачав ставку в 0,1% по операціях з акціями та бондами і 0,01% - на торгівлю деривативами. Єврокомісія хотіла, щоб угода підлягала оподаткуванню, якщо хоча б один з учасників використовує FTT, незалежно від того, де відбулася транзакція. Обкладати зборами планувалося операції, проведені на території країни, що застосовує FTT, якщо емітенти або учасники транзакції не засновані в ній.