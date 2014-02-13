Долар на закритті міжбанку зріс до 8,81 грн

У четвер, 13 лютого, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,7800/8,8100 грн/дол. з 8,7700/8,7800 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на час закриття торгів знизилися до 12,0030/12,0480 грн/євро з 11,9910/12,0085 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3585/1,3685.

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Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів встановилися на рівні 0,2506/0,2512 грн/рубль з 0,2505/0,2512 грн/рубль на 12:00.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,1690 (+0,3645).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 лютого, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,7200/8,7800 грн/дол., щодо євро – на рівні 11,8355/11,9210 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,2500/0,2507 грн/рубль.