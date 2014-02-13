Міндоходів створить єдину базу митної вартості товарів

Міністерство доходів і зборів України має намір створити єдину базу митної вартості товарів, яка б використовувалася для цілей трансфертного ціноутворення (ТЦУ) і для процедури постаудит-контролю, заявив глава міністерства Олександр Клименко.

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“Сьогодні у митної служби є база даних про митну вартість товарів. Але ми бачимо, що бізнес висловлює свою незадоволеність щодо адекватності цих баз даних, щодо формування цін. Ми за залучення експертів, фахівців з різних галузей для того, щоб провести аналіз і створити одну базу даних, яка використовуватиметься для цілей ТЦУ і постаудит-контролю”, - заявив Клименко.

Він наголосив, що залучатимуться експерти, представники профільних асоціацій для інвентаризації діючої бази і розробки нової системи.

Міністр також повідомив, що Міндоходів сподівається на законодавче затвердження системи пост-аудиту вже в першому півріччі 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів у четвер, 13 лютого, запропонувало представникам бізнесу обговорити модель проведення операцій митного постаудиту, що передбачає скорочення часу проходження вантажів через кордон і спілкування бізнесменів із співробітниками митних служб, але з можливістю подальшого контролю і посиленням відповідальності у разі виявлення порушень митного законодавства.

Представники бізнесу сприйняли пропозицію Міндоходів з обережністю, але різкої критики не висловлювали.

За даними міністерства, пост-аудит дасть змогу прискорити і спростити оформлення товарів на митниці, зробить систему прозорою і загальнодоступною, посилить відповідальність шляхом збільшення штрафних санкцій і дасть змогу декорумпувати систему.

Зокрема, Міндоходів пропонує контролювати митну вартість при оформленні попередньої декларації, налагодити електронний обмін даними із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, надати платникам податків можливість ознайомлюватися з інформацією про ціни на товари, якою володіє міністерство.