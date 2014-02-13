Група компаній ВЕТЭК прийняла рішення підтримати Брокбізнесбанк

Група компаній ВЕТЭК, що є стратегічним інвестором Брокбізнесбанку з 40%-м пакетом акцій, офіційно заявляє про готовність зробити всі необхідні кроки для стабілізації роботи фінансової установи. Про це повідомляє прес-служба групи.

"ВЕТЭК стурбована чутками щодо поточного стану фінустанови, які штучно підігріваються. Складнощі, які виникли у ряду клієнтів Брокбізнесбанку, мають виключно тимчасовий характер і пов'язані з технічними роботами по реконфігурації платіжної системи банку, які знаходяться на завершальній стадії", - заявляють у компанії.

З метою підтримки банку, ВЕТЭК прийняла рішення перевести на обслуговування Брокбізнесбанку всі свої дочірні компанії. Крім того, з метою забезпечення подальшої стабільної роботи фінустанови, Група готова залучати значні фінансові ресурси з внутрішнього й зовнішнього ринків.

Група компаній ВЕТЭК, як акціонер Брокбізнесбанку, просить громадян виважено підходити до оцінки ситуації, а засоби масової інформації - утриматися від публікації неперевірених даних про фінансовий стан банку.

«Ми звертаємося до всіх клієнтів Брокбізнесбанку з проханням не піддаватися на провокації. Акціонери і регулятор ринку не дозволять ситуації вийти з-під контролю. З понеділка всі платежі будуть чітко виконуватися без затримок. Це та ситуація, в якій ми можемо спільним розумінням, спокійною поведінкою, відсутністю паніки вивести цей човен на тиху спокійну воду», - сказав член наглядової ради ВЕТЭК Борис Тимонькін.