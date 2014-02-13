Нацбанк виділив Брокбізнесбанку рефінансування 1 млрд гривень

Про це журналістам повідомив заступник голови наглядової ради компанії «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЭК) Борис Тимонькін.

«Підтримують (Брокбізнесбанк) і акціонери і НБУ. Ми купили певні папери та отримали під них перший транш рефінансування на 1 млрд гривень», - сказав він.

За словами Тимонькіна, отримання даних коштів дозволить здійснити платежі, які затримувалися банком, а також наповнити всі банкомати.

З НБУ вже досягнута домовленість про рефінансування на 2 млрд гривень.

Нагадаємо, група компаній ВЕТЭК (володіє 40% акцій банку) заявила про готовність зробити всі необхідні кроки для стабілізації роботи фінансової установи.

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«З метою підтримки банку, ЦК ВЕТЭК прийняла рішення перевести на обслуговування Брокбізнесбанк всі свої дочірні компанії. Крім того, з метою забезпечення подальшої стабільної роботи фінустанови, Група готова залучати значні фінансові ресурси з внутрішнього і зовнішнього ринків», - йдеться в повідомленні прес-служби групи.

Крім того, член Спостережної ради банку Борис Тимонькін заявив, що банк відновить повноцінну роботу з понеділка, 17 лютого.

Брокбізнесбанк заснований у 1991 році. У липні 2013 року стало відомо, що група компаній «ВЕТЭК» початку входження в акціонерний капітал Брокбізнесбанку.

За даними банку, на 1 січня 2014 року Олександр Буряк володів 9,3961% його акцій, Сергій Буряк - 9,3962%. ВЕТЕК контролює близько 40% акцій банку.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2013 року Брокбізнесбанк займав 18-е місце за розміром загальних активів (17,691 млрд грн) серед 178 українських банків.