НБУ перерахував 4 млрд грн для потреб держбюджету в січні

Національний банк України перерахував 4 млрд грн для фінансування потреб держбюджету в січні, і в лютому потреба буде вдвічі більшою, повідомив сьогодні журналістам старший радник «Альфа-Банку» (Україна), член ради Національного банку України Роман Шпек в ході круглого столу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами банкіра, потрібні пояснення від уряду і Міністерства фінансів щодо невиконання держбюджету, оскільки, за його оцінками, за січень доходи держбюджету не виконано на 6 млрд грн. «Національний банк вже перерахував за січень 4 млрд для фінансування потреб бюджету, і, за моєю інформацією, потреба в лютому буде вдвічі більшою», - сказав Шпек.

Також банкір зазначив, що саме стан державних фінансів і глибокий дефіцит держбюджету стали головними передумовами для ухвалення Нацбанком рішень щодо переходу до гнучкого курсу на валютному ринку.

За оцінками Шпека, «глибина» бюджетного дефіциту, без урахування дебіторської заборгованості, цього року становитиме близько 130 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держказначейства, в січні 2014 року до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 25,3 млрд грн, що на 9,05% або на 2,1 млрд грн перевищує показник січня 2013 року.

Дефіцит держбюджету України за підсумками січня-грудня 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 21,2% більше від дефіциту за підсумками 2012 року в розмірі 53,387 млрд грн.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює доходи держбюджету на 2014 рік на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, що надаються, - 50 млрд грн.

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