Міндоходів посилить боротьбу з конвертаційними центрами

Міністр доходів та зборів України Олександр Клименко доручив працівникам слідчих і оперативних підрозділів міністерства в посиленому режимі контролювати заходи щодо ліквідації конвертаційних центрів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

“У поточному році перед нами з'являються нові виклики і загрози. Цьому сприяє ситуація на валютному ринку та перехід до плаваючого курсоутворення. Саме тому необхідно посилити контроль за валютними операціями, створити ефективний механізм протидії незаконним схемам виведення валюти за межі України", - сказав Клименко.

За словами міністра, на сьогоднішній день постійно з'являються нові, більш складні схеми фінансових злочинів, тому потрібно не просто руйнувати їх, але і застосовувати комплекс заходів щодо їх попередження. У міністерстві вважають, що боротьба з фінансовими злочинами може бути посилена за рахунок постійної аналітики і застосування ІТ-технологій.

Клименко доручив активізувати роботу з виявлення правопорушень у сфері державних закупівель. Крім того, за його словами, необхідно опрацювати додаткові можливості у сфері протидії розкраданню коштів з бюджету, а також легалізації злочинних доходів.

Також міністр доручив оперативним і слідчим підрозділам посилити боротьбу з контрабандою. Зокрема, співробітники повинні ліквідувати діючі схеми ухилення від сплати податків і митних платежів під час переміщення товарів через кордон.

Клименко вважає за необхідно продовжувати роботу в напрямку побудови системи нульової терпимості щодо корупції в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Кабінет міністрів затвердив п'ятирічну стратегію розвитку Міністерства доходів і зборів України, яка містить вісім напрямів діяльності міністерства із зазначенням конкретних цілей і термінів їхнього досягнення. Зокрема, в найближчі п'ять років робота Міндоходів спрямована на удосконалення податкових і митних сервісів, розвиток партнерських відносин з громадянами і бізнесом, активізацію міжнародної торгівлі за рахунок оптимізації митного регулювання, боротьбу з корупцією і тіньовим сектором економіки, а також на впровадження сучасних IT-рішень.

У 2013 році податкова міліція Києва виявила 16 конвертаційних центрів, у 2012 році - 15.