Банкіри вважають, що долар може зрости до 9 грн

Американська валюта в четвер подорожчала на безготівковому ринку ще на 5 копійок - до 8,81 грн/$. Значного попиту на бакс не спостерігалося, просто банки розгойдували курс напередодні активізації торгів, які очікуються в п'ятницю. 14 лютого імпортери вперше на цьому тижні (після вступу в силу нових обмежень Нацбанку) зможуть купувати долар на міжбанку, а продавати його їм хочуть якомога дорожче. Недешево через це він обійдеться і населенню, пишуть Вести.

«У п'ятницю в обмінних пунктах курс становитиме 8,8-8,95 грн/$», - повідомив «Вестям» головний економіст казначейства Банку Нацкредит» Володимир Фенюк. Єдина втіха - валюти має вистачити на всіх. Фінансисти істотно наростили поставки в країну іноземної готівки.

«За січень завезли близько $80 млн. А зараз поставки поступово зростають на тлі підвищеного попиту з боку населення. Минулого тижня, наприклад, завозили за $10 млн в день», - розповів заступник голови правління банку «Фінанси і Кредит» Ігор Львов.

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Найбільше фінансисти побоюються безготівкових торгів у п'ятницю, під час яких повинен помітно зрости попит на долар. Неофіційно банкіри називають навіть прогноз у 9 грн/$, але все залежить від Нацбанку. Банкіри впевнені, що якщо він або Ощадбанк вийдуть в п'ятницю з продажем долара на міжбанк, то курс встоїть на 8,78-8,8 грн/$.

Чиновники на цей рахунок не переживають і закликають зберігати спокій. «Ми бачили реєстр заявок на купівлю валюти на 14 лютого, в ньому немає нічого катастрофічного», - запевнила директор гендепартаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. І тут же зазначила, що курсові коливання в межах 1-2% (8-16 копійок) у центробанку припускають і вважають нормальним явищем.

Дуже сподобалася така позиція Нацбанку кабмінівцям, які вчора заговорили про відновлення кредитних переговорів з МВФ. «Гнучке курсоутворення завжди було одним з питань, які МВФ обговорював з Україною, вважаючи за необхідне робити кроки в цьому напрямку. Тому дії Нацбанку - позитивний крок у напрямку відновлення переговорів», - заявив у четвер перший заступник голови Мінекономрозвитку і торгівлі Анатолій Максюта.