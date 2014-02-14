ВВП Німеччини зріс на 1,3%

ВВП найбільшої економіки Європи, Німеччини, за підсумками четвертого кварталу зріс, згідно з попередньою оцінкою, на 1,3% в річному виразі, свідчать дані національного статистичного бюро, передає Прайм.

У квартальному виразі економіка Німеччини в жовтні-грудні збільшилася на 0,4%.

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Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували, що економіка країни зросте на 1,3% у річному виразі та на 0,3% у квартальному.