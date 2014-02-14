Долар на відкритті міжбанку продовжив зростання - до 8,85 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,7900/8,8500, повідомляє Інтербізнесконсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 12,0530/12,1370.

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Ціни на російську валюту знизилися до 0,2485/0,2502.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3708/10 (у четвер - 1,3625/27).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 лютого, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,7800/8,8100 грн/дол. з 8,7700/8,7800 грн/дол. на 12:00.

Нацбанк у четвер на ринок не виходив.