Світовий банк значно збільшить обсяги кредитування

Світовий банк розраховує збільшити обсяги кредитування на 50 відсотків за 10 років завдяки скороченню витрат, пом'якшенню обмежень на розмір кредитуваннят та стягненню з багатих націй вищої плати за деякі послуги, повідомили агентству Reuters джерела, знайомі з ситуацією.

Рада директорів банку цього тижня затвердила план підвищення кредитування на $100 мільярдів, а його деталі, ймовірно, будуть опрацьовані перед засіданнями Світового банку та Міжнародного валютного фонду в квітні, повідомили джерела.

Нинішній кредитний портфель банку становить близько $200 мільярдів.

Світовий банк, інститут, створений для боротьби з бідністю, проходить першу серйозну стратегічну перебудову з 1996 року, щоб стати більш ефективним і пристосованим до потреб різних країн.

Згідно з новою стратегією, банк буде шукати способи розширити свій кредитний портфель, щоб бути конкурентоспроможними на ринку фондів розвитку.

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Країни з середнім рівнем доходів, включаючи п'ять найбільших позичальників Світового банку - Китай, Бразилію, Туреччину, Індію та Індонезію - можуть, у міру зростання, більше покладатися на приватне фінансування і двосторонні кредити.

Однак банк ставить на те, що ці країни, в яких ще багато бідних, захочуть мати доступ до його знань і досвіду в таких галузях, як навколишнє середовище та інфраструктура. Крім того, банк пропонує нижчі ставки, ніж приватний сектор.

Розширення кредитування може відбутися за рахунок Міжнародного банку реконструкції та розвитку, відділення Всесвітнього банку, що займається скороченням бідності в країнах із середніми доходами, сказали два джерела.

МБРР отримує внески від усіх 187 країн-членів. Але Світовий банк сподівається фінансувати свій кредитний портфель самостійно, зокрема за допомогою зниження співвідношення обсягу кредитів до капіталу.