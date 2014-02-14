Курс євро в Росії оновив історичний максимум

До того ж вартість бівалютного кошика збільшилася на 31 копійку до 41,24 рубля, також оновивши історичний максимум на 6 копійок, пише ИТАР-ТАСС.

Попереднє оновлення історичних максимумів курсів євро і бівалютного кошика відбулося наприкінці січня, коли вартість карбованця знизилася до мінімумів за всю історію, побивши рекордні значення лютого 2009 року за курсами євро і бівалютного кошика. Тоді Банк Росії істотно збільшив обсяг валютних інтервенцій з середнього значення в 200 млн доларів на день до 1,6-1,8 млрд доларів 30-31 січня.

Середньозважений курс долара щодо російського рубля за розрахунками "завтра" на торгах єдиної торгової сесії ММВБ на 11:30 мск зріс на 39,5 копійок в порівнянні з рівнем, що сформувався до цього часу на попередніх торгах, і становив 35,2559 руб.

Курс рубля 14 лютого продовжує різко знижуватися щодо долара і євро. Станом на 10.05 мск п'ятниці курс долара зріс на 6 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і становив 35,20 руб. Євро зміцнився щодо рубля на 16 коп., таким чином, курс європейської валюти становив 48,16 руб.

До того ж вартість бівалютного кошика, що складається з €0,45 і $0,55, збільшилася на 10 коп. і становила 41,03 руб.

Напередодні, 13 лютого, Банк Росії зрушив вгору на 5 коп. межі плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з $0,55 і €0,45), випливає з матеріалів регулятора. Таким чином, на поточний момент межі валютного коридору кошика визначені в інтервалі 34,6-41,6 руб.

Напередодні аналітики, опитані ИТАР-ТАСС сказали, що пов'язують стрімке падіння рубля до бівалютного кошика в ході торгів на Московській біржі 13 лютого зі спекулятивною атакою і що це падіння не має під собою фундаментальних підстав.

На початку лютого рубль трохи зміцнився і стабілізувався, а курс бівалютного кошика залишався відносно стабільним, коливаючись у діапазоні 40,15-40,50 рубля. Однак як тільки присутність Центробанку знизилася, рубль знову став падати щодо долара і євро.

"Тимчасове зміцнення рубля було обумовлено масованими інтервенціями Банку Росії. Зараз присутність Центробанку на валютному ринку скоротилася, але тривале ослаблення ринків нікуди не поділася", - впевнений старший аналітик ІК "Церіх Кепітал Менеджмент" Олег Душин.

Крім того, спекулятивна атака на долар і євро, яка почалася 13 лютого і продовжилася сьогодні, може бути пов'язана з майбутнім засіданням Банку Росії 14 лютого, вважає аналітик БКС Іван Копєйкін. "Можливо, є якісь припущення про більш м'яку риторику російського Центробанку", - зазначив він.

За п'ять днів, з 27 по 31 січня включно, валютні інтервенції ЦБ РФ становили приблизно $5,5 млрд. З 6 лютого рубль стабілізувався на рівні 34,6-34,8 рубля за долар, тому інтервенції російського ЦБ скоротилися у дев'ять разів у порівнянні з піковими значеннями наприкінці січня, з $1,8 млрд приблизно до $200 млн на день.

"Тимчасове зміцнення рубля було обумовлено масованими інтервенціями Банку Росії, зараз присутність Центробанку на валютному ринку скоротилася, але тривале ослаблення ринків нікуди не поділося", - відзначає старший аналітик ІК "Церіх Кепітал Менеджмент" Олег Душин.