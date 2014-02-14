Страхові компанії будуть щорічно проходити тести на фінансову стійкість

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг зобов'язала страховиків щороку проводити стрес-тестування для оцінки платоспроможності компаній і надавати регулятору результати, повідомила прес-служба комісії.

Дана норма передбачена розпорядженням "Про затвердження вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації про ключові ризики й результати проведених стрес-тестів", прийнятим Нацкомфінпослуг 13 лютого.

Згідно з повідомленням, стрес-тестування дозволить визначити, чи зможе страховик зберігати платоспроможність, якщо будуть виникати серйозні потрясіння на фінансовому ринку.

«Страховик самостійно повинен оцінити, чи вистачить його капіталу, щоб без проблем виконувати взяті на себе зобов'язання перед страхувальниками, якщо, наприклад, значно знизяться ціни на цінні папери або на нерухомість, або якщо істотно зміниться обмінний курс іноземних валют щодо гривні», - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що страховик повинен обов'язково перевіряти, чи зможе він витримати збитки, якщо збільшиться смертність або захворюваність населення і це призведе до більших страхових виплат, ніж страховик розраховував при визначенні страхових тарифів.

«Стрес-тести, які затвердила Нацкомфінпослуг, враховують останні напрацювання Європейського комітету з нагляду за страхуванням та пенсійним забезпеченням. Важливість проведення таких заходів, як стрес-тестування, визнана провідними країнами світу», - зазначає комісія.

Нацкомфінпослуг на підставі результатів проведених страховиками стрес-тестів буде проводити аналіз стійкості страхового ринку до зовнішніх потрясінь.

Як повідомляв УНІАН, активи страхових компаній за січень-вересень 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 25,7% - до 65,806 млрд грн, сформовані резерви - на 19,5% - до 13,859 млрд грн.

Обсяг статутних капіталів страхових компаній за січень-вересень 2013 року порівняно з січнем-вереснем 2012 року виросли на 1,3% - до 15,1 млрд грн.