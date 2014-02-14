Долар на 12:00 знизився до 8,8 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,7900/8,8500, до 12:00 ціни знизилися 8,7700/8,8000, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2485/0,2502, до 12:00 ціни піднялися 0,2506/16. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 35.1090 (-0.0535).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3708/10, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,0530/12,1370, до 12:00 ціни пішли вниз 12,0060/12,0510.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,7900/8,8500.