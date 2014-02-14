Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за рік знизився на 5,7%

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році становив 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн дол., менше дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2013 році порівняно з 2012 роком знизився на 13,85%, до 13,652 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився на 0,05% - до 6,860 млрд дол.

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Імпорт товарів і послуг в Україну за 2013 рік, без урахування послуг із переробки давальницької сировини, порівняно з 2012 роком знизився на 6,792 млрд дол., або на 7,43% - до 84,602 млрд дол.

Експорт товарів і послуг із України за вказаний період знизився на 6,282 млрд дол. або на 7,62% - до 76,127 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.