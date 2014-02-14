Microsoft продав 200 млн ліцензій на Windows 8

12:53, 14 лютого 2014
Фінанси
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Продажі Windows 8 відстають від продажів операційної системи Windows 7

REUTERS

Американська корпорація Microsoft з початку запуску 15 місяців тому продала 200 млн ліцензій на операційну систему Windows 8, повідомляє Reuters з посиланням на заяву виконавчого віце-президента з питань маркетингу Тами Реллера.

Згідно з повідомленням, продажі Windows 8 відстають від продажів попередньої версії операційної системи Windows 7 - за перші 12 місяців продажів колишня ОС подолала рубіж 240 млн ліцензій. Зараз у світі продано понад 450 млн ліцензій Windows 7.

За словами Тами Реллера, відносно повільні продажі Windows 8 і її останньої оновленої версії Windows 8.1 виникли у зв'язку із сталим зниженням продажів персональних комп'ютерів останні 2 роки, тоді як зростання продажів смартфонів і планшетів значно прискорився. 

Так, за даними статистики NetMarketShare, тільки близько 11% користувачів ПК по всьому світу використовують Windows 8 або 8.1. При цьому 48% користувачів працюють на Windows 7 і 29%, як і раніше використовують Windows XP, яка була розроблена більше 10 років тому.

Як повідомляв УНІАН, Microsoft запустив свою оновлену операційну систему Windows 8.1 в жовтні минулого року.

Довідка УНІАН. Microsoft - одна з найбільших ІТ-компаній з виробництва програмного забезпечення для різного роду обчислювальної техніки. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Редмонд штат Вашигтон США. Штат співробітників корпорації налічує близько 90 тисяч осіб.

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