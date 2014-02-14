Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за рік скоротився удвічі

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, на 1 січня 2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал нерезидентів), внесених в економіку України з початку інвестування, становив 58,157 млрд дол. Зокрема, у четвертому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом чистий приплив інвестицій становив 1,592 млрд дол., а кількість країн-інвесторів знизилася на 2 - до 136 країн.

На кінець року основними інвесторами України залишаються такі країни, як Кіпр – 19,036 млрд дол. (зростання на 1,73% у четвертому кварталі), Німеччина – 6,292 млрд дол. (1,57%), Нідерланди – 5,562 млрд дол. (1,05%), Російська Федерація – 4,287 млрд дол. (11,58%), Австрія – 3,258 млрд дол. (1,31%), Велика Британія – 2,714 млрд дол. (зниження на 0,37%), Британські Віргінські острови – 2,494 млрд дол. (зростання на 1,71%), Франція – 1,826 млрд дол. (зниження на 0,92%), Швейцарія – 1,325 млрд дол. (зростання на 3,68%), Італія - 1,268 млрд дол. (0,71%). На ці країни припадає майже 83% від загального обсягу прямих інвестицій.

За даними Держстату, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в українську промисловість, становить 18,013 млрд дол., або 31% від їх загального обсягу, в установи фінансової і страхової діяльності - 15,349 млрд дол., або 26,4%, на підприємства торгівлі і ремонту автотранспорту - 7,560 млрд дол., або 13,0%, у ринок нерухомості - 4,371 млрд дол., або 7,5%, у наукову і технічну діяльність - 3,448 млрд дол., або 5,9%.

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Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2014 року становила 10,155 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку країни, включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, на 1 січня 2014 року становив 68,312 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 січня 2014 року становив 6,575 млрд дол., зокрема до країн ЄС – 6,061 млрд дол., або 92,2% від їх загального обсягу, до країн СНД - 412,5 млн дол., або 6,3%, до інших країни світу - 102,1 млн дол., або 1,5%.

Прямі інвестиції з України надходили до 46 країн світу, переважна частка - до Кіпру (88,5%).

Загальний обсяг прямих інвестицій України до країн світу, включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, залишається на рівні 6,772 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році іноземні інвестори вклали в економіку України 6,013 млрд дол. прямих інвестицій, що на 7,2% менше від показника за 2011 рік у 6,480 млрд дол.

За оцінками експертів, стабілізація українського ринку можлива лише у разі відновлення припливу зовнішніх позик і інвестицій в Україну, що маловірогідно за нинішніх політичних умов.