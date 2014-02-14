Арбузов запевняє, що Україна все ще цікава для іноземних інвесторів

Про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов.

«Відомо, що інвестори люблять політичну визначеність. Однак, як показало життя, іноземний бізнес не злякався ризиків, пов'язаних з політичною ситуацією в Україні. Інвестори не тільки продовжують працювати з нашою країною, але і нарощують обсяги інвестицій», - сказав він.

Серед останніх прикладів Арбузов згадав недавно анонсоване чеською компанією Škoda Transportation бажання відкрити виробництво електровозів в Запоріжжі.

Читайте такожУ Кабміні запевнили, що з розумінням ставляться до обережності інвесторів

Також в.о. прем'єр-міністра відзначив намір китайської компанії Lishen Battery створити в Дніпропетровську виробництво з випуску літій-іонних батарей, акумуляторів і збиранні електромобілів.

Крім того глава уряду звернув увагу на активну співпрацю з Україною провідних світових інституцій та держав.

Зокрема, оцінюючи результати минулорічних україно-китайських домовленостей, він сказав, що завдяки їм в Україну з Піднебесної представитися можливість залучити кілька десятків мільярдів доларів.

Також Арбузов зазначив, що завдяки грудневим домовленостям президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна про реалізацію пакета спільних інвестиційно-виробничих проектів між Україною і РФ, вже в 2014 році надійдуть перші інвестиції з Росії.