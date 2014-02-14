Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами знизився майже на 14%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року, який становив 15,848 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в 2013 році порівняно з 2012 роком експорт товарів із України знизився на 8% - до 63,312 млрд дол., імпорт - на 9,1%, до 76,964 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-листопаді 2013 року становив 0,82 (у 2012 році – 0,81).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 229 країн світу.

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За даними Держстату, в 2013 році дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України - Росією становив 8,169 млрд дол.

За підсумками 2013 року порівняно з минулим роком імпорт природного газу знизився на 17,7% - до 11,538 млрд дол., імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) - на 49%, до 630,280 млн дол., імпорт кам'яного вугілля - на 25,2%, до 1,973 млрд дол.

У 2013 році порівняно з 2012 роком Україна скоротила експорт чорних металів на 6,7% - до 14,319 млрд дол., експорт виробів із чорних металів - на 8,7%, до 14,319 млрд дол.

Імпорт машин, обладнання та механізмів, а також електротехнічного обладнання в 2013 році проти 2012 року знизився на 5,4% - до 12,470 млрд дол., експорт – на 0,7%, до 6,975 млрд дол.

Україна в січні-листопаді 2013 року проти аналогічного періоду минулого року скоротила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів на 43,9% - до 3,344 млрд дол., імпорт - на 26,8%, до 5,901 млрд дол.

Експорт зернових у 2013 році проти 2012 року знизився на 19% - до 6,371 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році. За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.

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