Профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився до 6,860 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у 2013 році порівняно з 2012 роком експорт послуг зріс на 6,7% - до 14,509 млрд дол., імпорт послуг - на 13,6%, до 7,649 млрд дол. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 223 країн світу.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі українського експорту традиційно мали транспортні послуги (56,1%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (11,9%), а також ділові послуги (11,8%) і послуги у сфері телекомунікацій, комп'ютерні та інформаційні послуги (10%).

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Зростання обсягів експорту послуг у січні-вересні 2013 року зафіксоване у сфері послуг з переробки матеріальних ресурсів - на 1,109 млрд дол., послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг - на 316,9 млн дол., послуг, пов'язаних з фінансовою діяльністю, - на 102,6 млн дол., ділових послуг - на 34,3 млн дол., роялті та інших послуг, зв'язаних з використанням інтелектуальної власності, - на 32,9 млн дол.

Водночас, зафіксовано зниження обсягів експорту транспортних послуг на 386 млн дол. (за рахунок зменшення експорту послуг повітряного транспорту, морського, залізничного транспорту, інших допоміжних і додаткових транспортних послуг), послуг з ремонту і технічного обслуговування, не віднесених до інших категорій послуг, - на 245,9 млн дол., послуг із страхування - на 28,2 млн дол., послуг приватним особам, культурних і рекреаційних послуг - на 26 млн дол., і послуг, пов'язаних з подорожами, - на 17,6 млн дол.

Частка експорту послуг країнам Європейського Союзу збільшилася відносно 2012 року і становила 29% від загального обсягу експорту, країнам СНД - зменшилася і становила 41,3%.

Найбільшу частку в імпорті послуг за підсумками 2013 року становили транспортні послуги - 21,6%, ділові послуги - 18,3%, послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю, - 13,1%, роялті та інші послуги, зв'язані з використанням інтелектуальної власності, - 10,4%, державні і урядові послуги - 10,2%, послуги, пов'язані з подорожами, - 9,8%.

Зростання обсягів імпорту послуг зафіксоване за рахунок зростання обсягів одержаних послуг роялті та інших послуг, пов'язаних з використанням інтелектуальної власності, - на 376,6 млн дол., ділових послуг - на 242,4 млн. дол., послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг - на 218,4 млн дол., послуг, пов'язаних з подорожами, - на 179,2 млн дол., державних і урядових послуг - на 178,3 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні за 2012 рік знизився на 9,7% порівняно з 2011 роком – до 6,821 млрд дол. У 2012 році експорт послуг становив 13,528 млрд дол., або 98,1% по відношенню до 2011 року, обсяг імпорту становив 6,706 млрд дол. і зріс на 7,6%.

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