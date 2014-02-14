Столичні підприємці подали понад 1 млн податкових звітів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Міндоходів в Києві.

«На сьогодні майже 241 тис. платників податків подали до столичних органів Міністерства доходів і зборів України 1 млн 111 тис. звітів, чверть яких - це звіти з податку на додану вартість, податку на прибуток, єдиного соціального внеску та звітність за єдиним податком», - йдеться в повідомленні.

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До того ж, за даними відомства, в електронному вигляді з початку року було відправлено 60,1 тис. звітів з ПДВ, майже 113 тис. - за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соцстрахування, 42 тис. - за єдиним податком та 34 тис. звітів з податку на прибуток.

У міністерстві наголосили, що з кожним місяцем зростає кількість платників податків, що подають звіти через інтернет.

Як повідомляв УНІАН, головне управління Міндоходів в Києві ввело продовжений режим роботи столичних центрів обслуговування платників (з 09.00 до 20.00) до 3 березня. Такий режим роботи ввели після доручення голови Міндоходів Олександра Клименка створити в регіонах максимально зручні умови для подання річних податкових декларацій та забезпечити роботу центрів обслуговування платників податків у посиленому режимі.