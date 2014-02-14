Гривня знизилася до 8,82 грн/дол.

У п'ятницю, 14 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,8000/8,8200 грн/дол. з 8,7700/8,8000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 12,0595/12,0905 грн/євро з 12,0060/12,0510 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3675/1,3715.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,2499/0,2509 грн/рубль з 0,2506/0,2516 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,9615 (-0,2010).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,7800/8,8100 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,0030/12,0480 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2506/0,2512 грн/рубль.