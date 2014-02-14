Російські банки спростовують інформацію про наміри піти з українського ринку

Найбільші російські банки, представлені на ринку України, - «Сбербанк Росії» та «Промінвестбанк» - називають український ринок одним із найважливіших і спростовують інформацію про наміри його залишити.



Про це УНІАН повідомили прес-служби банків, коментуючи інформацію, що з'явилася в низці ЗМІ, про наміри російських інвесторів обмежити свої вкладення в економіку України.

«Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні. Для нас це один із найважливіших ринків», - наводяться в повідомленні «Сбербанку Росії» слова президента, голови правління Германа Грефа. За його словами, «Сбербанк Росії» прийшов в Україну не на один день, тому для нього важливі довгострокові відносини з клієнтами та партнерами. «Ми й надалі відстежуватимемо розвиток подій на ринку, й у разі потреби вживатимемо заходи для підтримки нашого дочірнього банку в Україні. Проте, ми впевнені в благополучному майбутньому країни», - додав він.

У свою чергу, «Промінвестбанк» назвав висловлені в ЗМІ припущення про вихід російського капіталу з українського ринку «абсурдними й безпідставними». «Промінвестбанк» за підтримки основного акціонера - державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» - має намір продовжувати свою діяльність на ринку України», - йдеться в повідомленні банку. Також зазначається, що банк не має наміру змінювати свою довгострокову стратегію, зокрема щодо роботи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що в два рази менше показника 2012 року в 6,013 млрд дол. Росія належить до одного з найбільших інвесторів України, на її частку припадає 4,287 млрд дол., або 7,37% загального обсягу прямих інвестицій.

Найбільша частка інвестицій в Україну надходить у промисловість і фінансовий сектор, на які припадає 31% і 26% відповідно.