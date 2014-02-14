Зростання ВВП єврозони перевершило прогнози

Підйом багато в чому обумовлений підвищенням у Німеччині та Франції і першим за 2 роки збільшенням зростання економіки Італії, свідчать дані Статистичного управління європейського союзу (Eurostat), пишуть "Вести".

Показники перевищили очікування економістів (0,2%), опитаних агентством Bloomberg.

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Порівняно з 2012 р. ВВП зріс на 0,5% при середньому прогнозі в 0,4%. Скорочення за III квартал переглянуто до 0,3% з 0,4%.

Економіка євроблоку почала виходити з рекордно затяжного спаду (6 кварталів) у II кварталі, а втім спостерігаються наслідки рецесії: рекордно високий рівень безробіття, найнижчі за чотири роки темпи інфляції.

ВВП усіх 28 країн Європейського союзу в IV кварталі підвищився на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 1% в річному обчисленні.

Валовий внутрішній продукт Німеччини збільшився на 0,4% порівняно з попереднім кварталом, коли показник зріс на 0,3%, повідомила Федеральна служба статистики, яка прогнозувала підвищення на 0,25%.

У період з жовтня по грудень ВВП зріс на 0,3%, свідчать дані національного статистичного агентства Insee. Середній прогноз 32 економістів, опитаних агентством Bloomberg, становив 0,2%.

Економіка Італії зросла протягом останніх трьох місяців 2013 р., що було першим за 2 роки квартальним збільшенням.

Активне сальдо торгового балансу знизилося з 17 млрд євро за листопад до 13,9 млрд євро в грудні. Аналітики, опитані Bloomberg, прогнозували зменшення до 14,5 млрд з раніше оголошених 17,1 млрд євро.

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