Українці вже задекларували 4 млрд грн доходів за 2013 рік

Громадяни України в рамках кампанії декларування доходів, яка розпочалася 1 січня 2014 року, задекларували 4 млрд грн доходів, отриманих у 2013 році. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

“Декларації про доходи, отримані минулого року, подали майже 33 тис. громадян. Загальна сума задекларованих доходів склала 4 млрд грн, з яких до бюджету буде сплачено 52,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб”, - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, з початку кампанії станом на 10 лютого 117 осіб задекларували доходи понад 1 млн грн.

Декларації для отримання податкової знижки подали 7,2 тис. громадян.

У Міндоходів нагадали, що кампанія з декларування доходів громадян триватиме до 1 травня 2014 року. Бланк податкової декларації розміщено на сайті міністерства.

Як повідомляв УНІАН, обсяг доходів, отриманих громадянами у 2012 році та задекларованих у рамках проведеної деклараційної кампанії 2013 року, становив 48 млрд грн, що на 11 млрд грн (23%) більше обсягу доходів, задекларованих роком раніше.

Доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 3 тис. громадян, що на 1 тис. осіб більше, ніж у 2011 році. При цьому 4 громадянина задекларували доходи в обсязі понад 1 млрд грн.

