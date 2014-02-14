Ліквідацію банку «Таврика» продовжили на рік
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію банку «Таврика» до 20 березня 2015 року
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію банку «Таврика» на рік - до 20 березня 2015 року, повідомила УНІАН прес-служба фонду.
Згідно з повідомленням, таке рішення фонд прийняв 13 лютого, керуючись чинним законодавством.
Фонд нагадує, що ліквідація банку проводиться з 21 березня 2013 року. Всього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації до 1 лютого поточного року вкладники банку отримали 1,820 млрд грн, або 99,5% суми, що підлягає виплаті з Фонду гарантування вкладів.
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Як повідомляв УНІАН,Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня 2013 року на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.