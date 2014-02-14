Ліквідацію банку «Таврика» продовжили на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію банку «Таврика» на рік - до 20 березня 2015 року, повідомила УНІАН прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, таке рішення фонд прийняв 13 лютого, керуючись чинним законодавством.

Фонд нагадує, що ліквідація банку проводиться з 21 березня 2013 року. Всього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації до 1 лютого поточного року вкладники банку отримали 1,820 млрд грн, або 99,5% суми, що підлягає виплаті з Фонду гарантування вкладів.

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Як повідомляв УНІАН,Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня 2013 року на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.