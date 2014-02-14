Fitch слідом за суверенним знизило рейтинги 13 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгострокові рейтинги в іноземній валюті 13 українських банків з рівня «B-» до рівня «CCC», йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, рейтингове агентство знизило довгострокові рейтинги «Укрексімбанку», «Ощадбанку», «ПриватБанку», «Промінвестбанку», «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку», «ВТБ Банку», «ПроКредит Банку», «Правекс-Банку», «Креді Агріколь Банку», «Альфа-банку», банку «Південний» і «Індустріалбанку».

Агентство знизило довгостроковий рейтинг у національній валюті з рівня «B» до «B-» з негативним прогнозом «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку», «ВТБ Банку», «ПроКредит Банку», «Правекс-Банку», «Креді Агріколь Банку», «Промінвестбанку» і підтвердило вказаний рейтинг на рівні «B-» з негативним прогнозом «Укрексімбанку», «Ощадбанку», «Приватбанку» та «Альфа-Банку».

На думку Fitch, у разі прискорення відпливу депозитів в Україні збільшиться тиск на здатність банків обслуговувати свої зобов'язання в національній валюті.

Fitch також підтвердило рейтинг стійкості на рівні «ccc» «Промінвестбанку», «Альфа-Банку», «Правекс-Банку», «ВТБ Банку», «Укрсоцбанку», «УкрСиббанку», знизило з рівня «b-» до «ccc» рейтинг стійкості «Укрексімбанку», «Ощадбанку», банку «Південний» і «Індустріалбанку», підтвердило на рівні «b-» рейтинг стійкості «ПриватБанку», «ПроКредит банку», «Креді Агріколь банку».

Агентство відзначає, що зниження рейтингів стійкості державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» з рівня «b-» до «ccc» відображає тісний зв'язок між кредитоспроможністю банків і кредитоспроможністю України.

Зниження рейтингів стійкості банку «Південний» та «Індустріалбанку» відображає очікування Fitch, що погіршення ситуації в Україні чинитиме суттєвий негативний вплив на показники кредитоспроможності банків з урахуванням високих рівнів існуючих проблемних активів і значною схильності до валютних ризиків.

Підтвердження рейтингів стійкості «ПриватБанку», «ПроКредит Банку» і «Креді Агріколь Банку» відображає думку Fitch, що самостійна кредитоспроможність цих банків буде більш стійкою у разі подальшого погіршення ситуації в Україні з урахуванням менших рівнів проблемних активів, ніж у більшості банків у секторі, а також хорошою прибутковості.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з «B-» і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом.