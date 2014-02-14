Банкіри сподіваються, що НБУ зніме обмеження найближчим часом

Обмеження Національного банку заважають звичного ходу обслуговування клієнтів, і банкіри сподіваються, що їх буде знято вже найближчим часом. Таку думку висловив УНІАН експерт комітету Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Вадим Настоящий.





«Обмеження заважають звичного ходу обслуговування клієнтів», - сказав банкір, коментуючи постанову Нацбанку № 49, яка діє з 7 лютого, і передбачає обмеження на валютному ринку і по рахунках клієнтів.

За словами Настоящого, дані обмеження практично не торкнулися простих громадян. «Водночас бізнесу потрібно було в терміновому порядку переглядати регламенти проведення операцій, особливо пов'язані з кредитуванням. Подовжуються терміни трансакцій, відбувається подорожчання ресурсу, порушуються терміни отримання комісій та винагород банку», - пояснив банкір.

При цьому він зазначив, що як допомогу бізнесу банк узгоджує зміни в платіжних календарях клієнтів і оптимізує рух грошових потоків при здійсненні особливо важливих і великих операцій клієнтів.

«Важливо, що НБУ наголосив: обмеження мають тимчасовий характер. Ми розуміємо ситуацію і сподіваємося, що їх буде знято вже найближчим часом», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого на час відкриття торгів на міжбанку котирування гривні до долара встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., і таким чином, з початку поточного року вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

Національний банк намагався стабілізувати ситуацію на валютному ринку за допомогою інтервенцій, обсяг яких у січні становив 1,7 млрд дол., що в 1,8 разу більше порівняно з інтервенціями у грудні 2013 року і в 5,9 разу більше порівняно з січнем 2013 року. У результаті золотовалютні резерви Нацбанку у січні скоротилися на 12,8% - до 17805 млн дол.

Нацбанк з 7 лютого перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, а також ввів ряд обмежень щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. За інформацією НБУ, обмеження мають тимчасовий і виключно попереджувальний характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

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За оцінками експертів, ефективність встановлених обмежень має короткостроковий характер, і стабілізація українського ринку можлива лише у разі відновленні припливу зовнішніх позик або інвестицій в Україну, що малоймовірно за нинішніх політичних умов.