Наглядова рада «Брокбізнесбанку» змінила склад правління банку, скоротивши його кількість до шести осіб, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, правління банку очолив Олександр Динник, призначений наглядовою радою 6 грудня 2013 року, кандидатура якого схвалена Національним банком 10 лютого. Наглядова рада встановила посаду першого заступника голови правління банку, на яку призначений Сергій Скиба, який раніше обіймав посаду радника голови правління банку. Також наглядова рада встановила посаду члена правління банку, на яку призначений Анвар Рахматуллаєв, який раніше обіймав посаду заступника голови правління страхової компанії «Статус».

Водночас, наглядова рада звільнила від займаних посад 7 членів правління банку за угодою сторін. Зокрема, Ігор Францкевич звільнений з посади першого заступника голови правління, Олександр Гук - з посади заступника голови правління банку. Також звільнені Сергій Каменяр, Роман Малий, Леонід Рибін, Тетяна Сотникова та Сергій Холод, що займали посади членів правління. Зазначені посади в правлінні скасовані.

Інформація про кадрові рішення щодо першого заступника голови правління Петра Пекура, заступника голови правління Олександра Беркуна і члена правління Володимира Щупаковського не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні в ЗМІ з'явилася інформація про затримку платежів за рахунками клієнтів і проблеми з поверненням депозитів громадянам у «Брокбізнесбанку».

Як заявила директор гендепартаменту НБУ Олена Щербакова 13 лютого, Нацбанк проводить зустрічі з керівництвом «Брокбізнесбанку», і на сьогоднішній день ситуація в цьому банку контрольована. Пізніше заступник голови наглядової ради групи ВЕТЕК Борис Тимонькін заявив, що Національний банк прийняв рішення про надання банку рефінансування на 1 млрд грн. Також група компаній ВЕТЕК, основний власник банку, повідомила про наміри стабілізації роботи «Брокбізнесбанку» і переведення на обслуговування в банк усіх своїх дочірніх компаній.

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Довідка УНІАН. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року й входить у групу великих банків. У 2013 році банк отримав 19,620 млн грн збитку проти прибутку в 518 тис. грн роком раніше.

У липні минулого року група компаній ВЕТЕК заявила про входження в акціонерний капітал «Брокбізнесбанку», а в серпні колишні мажоритарні акціонери банку - Олександр і Сергій Буряки повідомили про продаж більшої частини своїх акцій, в результаті чого частка кожного з них знизилася до рівня менше 10%.

ВЕТЕК - велика багатопрофільна енергетична компанія, яка веде виробничу, торгову та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи. ВЕТЕК консолідує активи, діяльність яких включає торгівлю бензином, нафтопродуктами, скрапленим та природним газом, а також іншу виробничу, торгову та інвестиційну діяльність.