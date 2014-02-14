Кабмін розробив новий порядок залучення кредитів під держгарантії

Кабінет міністрів України розробив новий порядок залучення кредитів під державні гарантії в 2014 році, визначивши, що процентна ставка за такими запозиченнями не може перевищувати 9,5% річних. Про це йдеться в повідомленні прес-служби в.о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, розміщеному на урядовому порталі.

«Уряд розробив порядок залучення кредитів під державні гарантії в 2014 році головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних вкладень понад встановлені бюджетні призначення, - йдеться в повідомленні. – Процентна ставка за такими запозиченнями не повинна перевищувати облікову ставку Національного банку, збільшену на 3% річних, але не більше 9,5% річних».

Коментуючи ухвалення такого рішення, Арбузов підкреслив, що залучення кредитів посилить експортний потенціал України, активізує програми імпортозаміщення й підтримає національного товаровиробника.

«Кабінет міністрів України в непростій політичній та економічній ситуації знаходить можливості для подальшого розвитку економіки України в найважливіших напрямках, покликаних забезпечити конкурентоспроможність українських товарів і послуг на зовнішніх ринках, створити нові робочі місця в країні й покращити життя простих українців», - цитує прес-служба Арбузова.

За його словами, реалізація ухваленого рішення дозволить міністерствам залучати під цільові проекти дешеві ресурси.

При цьому, як повідомляється, Арбузов підкреслив, що кошти, які залучаються, буде направлено переважно на підтримку пріоритетних галузей економіки, зокрема в рамках програми активізації економіки України на 2013-2014 роки, включаючи енергетичний сектор, АПК, інформаційні технології, науку та освіту.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає граничний обсяг державних гарантій, що надаються, на рівні 50 млрд грн; граничний рівень держборгу на 2014 рік - 585,484 млрд грн (або 35% ВВП).

Обсяг державних запозичень передбачено в розмірі 163,501 млрд грн, у т.ч. зовнішніх - на 52,181 млрд грн, або 6,5 млрд дол. за курсом Національного банку України.

Станом на 10 лютого 2014 року до державного бюджету надійшло 5,456 млрд грн від запозичень, всі кошти залучено на внутрішньому ринку.