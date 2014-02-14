Fitch підтвердило національний рейтинг «Приватбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг «Приватбанку» за національною шкалою на інвестиційному рівні "А-" зі стабільним прогнозом, повідомила УНІАН прес-служба банку.

За інформацією Fitch, підтвердження національного рейтингу банку зі стабільним прогнозом свідчить про те, що кредитоспроможність банку не змінилася в результаті зниження суверенного рейтингу. “Стабільний” прогноз по рейтингу банку за національною шкалою свідчить про те, що агентство не очікує зниження національного рейтингу.

Також повідомляється, що довгострокові міжнародні рейтинги банку встановлено на рівні “ССС”, який відповідає суверенному рейтингу України і не може бути вище рівня кредитоспроможності країни. Прогноз рейтингу банку, відповідно до методології Fitch, також встановлений у відповідності з “негативним” прогнозом суверенних рейтингів України. Короткостроковий міжнародний рейтинг банку за шкалою Fitch встановлений на рівні “С” згідно із суверенною.

Нагадаємо, що 7 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня "ССС" з “негативним” прогнозом.

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Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які прямо володіють 34,1929% і 33,8554% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,9900% акцій).