ЦБР поки не може точно оцінити, як слабкий рубль вплине на інфляцію

Центральний банк РФ вважає вплив ослаблення рубля на інфляцію помірним, оцінюючи його на сьогоднішній день у 0,5 процентного пункту на рік, продовжує рух у бік вільного плавання російської валюти і поки не бачить потреби як у пом'якшенні, так і посиленні грошово-кредитної політики.

Про це на брифінгу в п'ятницю сказала глава ЦБР Ельвіра Набіулліна, повідомляє Reuters.

Незадовго до цього рада директорів Центробанку ухвалила рішення зберегти ключову ставку на рівні 5,50 відсотка річних, попередивши про інфляційні ризики, пов'язані з ослабленням рубля.

За прогнозами ЦБ, у першому півріччі інфляція буде триматися в діапазоні 5,8-6,1 відсотка і до кінця 2014 року вийде на цільовий рівень в 5 відсотків.

"Але один з факторів, який ми не можемо повною мірою оцінити - це те, як відбулося ослаблення курсу та як майбутня динаміка курсу буде відбиватись у зростанні інфляційних очікувань та у зростанні власне цін на товари, і для нас тут важлива середньострокова інфляція", - сказала Набіулліна, відповідаючи на питання.

Рубль з початку року втратив 7 відсотків до долара США.

Читайте такожКурс гривні в Україні плаваючий, але це кероване плавання – радник голови Нацбанку"Зараз ризиків інфляційних виявилося набагато більше, тому ми заявили про можливе посилення грошово-кредитної політики, на даний момент не бачимо великої ймовірності пом'якшення грошово-кредитної політики, але все буде залежати від ситуації, як буде складатися баланс (ризиків)".

Консенсус-прогноз аналітиків за підсумками січня говорив про очікування зниження ставок в третьому кварталі.

"Історія зі зниженням остаточно закривається в осяжній перспективі точно та, можливо, до кінця року", - сказав економіст ING Bank Дмитро Польовий, похваливши ЦБ за роз'яснення політики.

"Знижувати ставку в умовах ослаблення рубля і додавати рублю додаткового негативу, зараз, коли рубль і так не люблять, ніхто не буде", - додав він.