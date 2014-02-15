Україна у 2014 році збирається взяти в борг майже $19 млрд

Україна у 2014 році має намір позичити 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках, що становить 18,923 млрд дол. за поточним офіційним курсом Національного банку України.

«На внутрішньому ринку буде здійснено запозичень на суму близько 111,320 млрд грн, або 68,1% загальної суми запозичень. На зовнішніх ринках з урахуванням запозичень за спеціальним фондом державного бюджету України – 52,181 млрд грн, або 31,9%», - йдеться у Програмі управління державним боргом на 2014 рік, оприлюдненій на сайті Міністерства фінансів України.

Водночас, як наголошується в програмі, співвідношення внутрішніх і зовнішніх боргових інструментів у загальній структурі державних запозичень може змінюватися у зв'язку з погіршенням умов таких запозичень та/або кон'юнктури фінансового ринку.

Читайте такожЗолотовалютні резерви НБУ до кінця року можуть знизитися до $11 млрд - експертиМінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, що становить 16,242 млрд дол. за поточним офіційним курсом Національного банку України .

Таким чином, з урахуванням прогнозного обсягу зовнішніх позик, обсяг надходжень за позиками у 2014 році перевищить обсяг виплат з держборгу на 23,164 млрд грн, або 2,680 млрд дол. за поточним курсом НБУ.

Також програма передбачає, що частка державного зовнішнього боргу у загальній сумі державного боргу на кінець 2014 року орієнтовно становитиме 44%, державного внутрішнього боргу - 56%.

За попередніми розрахунками Мінфіну, на кінець 2014 року питома вага держборгу в іноземній валюті може становити 56,3%, у національній валюті - 43,7%, але це співвідношення може змінюватися залежно від умов запозичень та/або кон'юнктури ринку.

Також повідомляється, що Мінфін спільно з Нацбанком та іншими органами державної влади готують Проспект емісії ОВДП України у редакції 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить існуючі внутрішні та зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років, з 2014 по 2018 роки.

У розрізі кредиторів понад половину платежів поточного року припадає на Міжнародний валютний фонд - 24,490 млрд грн і на власників ОВДП випуску 2013 року - 34,020 млрд грн.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за грудень 2013 зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31 %, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті), з початку 2013 року - на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,510 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

17 грудня 2013 року у Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів України та РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

Національний банк України отримав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд дол. 24 грудня 2013 року. Другий транш, згідно з очікуваннями уряду, мав надійти у січні поточного року, і Кабмін схвалив випуск дворічних євробондів на 2 млрд дол. під 5% річних 20 січня, але кошти від РФ поки не отримано.