Moody's поліпшило прогноз за рейтингом Італії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service зберегло рейтинг держоблігацій Італії на рівні «Baa2», поліпшивши прогноз із негативного до стабільного, передає РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

Незважаючи на те, що борговий тягар уряду Італії - другий за розміром у єврозоні після Греції, аналітики Moody's вважають, що у 2014 році воно досягне піку (не більше 135% від ВВП) і збережеться на цьому рівні, тоді як економіка почне зростати. Вони також зазначають, що влада країни зберігає витрати на обслуговування держборгу на прийнятному рівні 13% від доходів скарбниці.

Крім того, агентство вказує на зниження ризику потенційних зобов'язань уряду, таких як рекапіталізація банківської системи.

Оновлення рейтингу Італії не пов'язане з черговою урядовою кризою, оскільки було заплановане кілька тижнів тому. У п'ятницю прем'єр Італії Енріко Летта пішов у відставку, президент Джорджо Наполітано почав консультації зі спікерами обох палат парламенту про створення нового уряду.

Як очікується, після консультацій президент повинен доручити формування нового, вже третього за рік уряду лідеру провідної партії країни - Демократичної партії Матео Ренці. Зараз 39-річний політик розглядається як єдиний претендент на посаду прем'єра.

«Відставка прем'єр-міністра Енріко Летти й очікування, що Маттео Ренці очолить новий уряд, не змінюють прогнозів Moody's у цьому відношенні», - йдеться в повідомленні агентства.