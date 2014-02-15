Обама хоче виділити $1 млрд на боротьбу зі зміною клімату в США

Президент США Барак Обама запропонував конгресу виділити 1 мільярд доларів на боротьбу зі зміною клімату в країні, зокрема з посухою в Каліфорнії.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

«Кожен у цьому штаті може вам сказати, що Каліфорнія переживає одні з найбільш посушливих часів за століття», - заявив Обама на зустрічі з фермерами в Каліфорнії. Він також зазначив, що сніговий покрив на каліфорнійських горах значно скоротився, це призводить до дефіциту води.

Раніше влада Каліфорнії вирішила призупинити постачання води з однієї з найбільших систем водосховищ State Water Project через тривалу посуху в регіоні. У Каліфорнії вже кілька років тримається посушлива погода, яка істотно виснажила водні ресурси штату. Через цей крок близько 25 мільйонів людей, що проживають у сільській місцевості на території площею 3 тисячі квадратних кілометрів, вимушені шукати інші джерела води.

Читайте такожЗбитки від снігових буревіїв у США оцінили в $15 млрдПрес-секретар американського президента Джей Карні раніше заявляв, що зміна клімату вже має помітний вплив на США. «У нас завжди були посухи, але тепер вони стали сильнішими і тривають довше», - каже Карні.

На початку цього місяця губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у Каліфорнії у зв'язку з посухою. Він закликав жителів штату знизити споживання води на 20%. За даними місцевої влади, в деяких сільських районах запаси води вичерпаються через два-чотири місяці.