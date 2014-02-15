Девальвація гривні не дозволить залатати дірки в бюджеті, вважають експерти

Помірна девальвація гривні на рівні близько 10% хоч і прискорить інфляцію, проте все одно не дозволить залатати всі дірки в державному бюджеті, доходи і витрати якого надмірно роздуті.

Таку думку в коментарях ZN.UA висловив виконавчий директор "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

"Інфляція в Україні сповільнювалася через уповільнення економічної активності, а цей фактор не обіцяє пожвавитися в наших умовах", - пояснив експерт.

Боярчук вважає, що витрати і доходи бюджету потрібно скоротити приблизно на 40 млрд грн.

За словами керівника аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" ( ICU ) Олександра Вальчишена, при курсі, близькому до 8,5 грн / дол, невиконання дохідної частини держбюджету повторить торішній результат.

Читайте такожБанкіри сподіваються, що НБУ зніме обмеження найближчим часомУ 2013 році держбюджет недоотримав 3,4 % від запланованих доходів ( 11,9 млрд грн). А враховуючи торішнє запізніле скорочення плану доходів на 19,5 млрд грн, що відбулося 19 грудня, виходить, що держскарбниця недоотримала 8,5 % запланованих доходів - 31,4 млрд грн.

"Бюджету в нинішньому вигляді навряд чи щось допоможе, оскільки темпи зростання ВВП, закладені в ньому, дуже далекі від реальності. Девальвація вплине на темпи інфляції з деяким лагом, плюс з таким же лагом буде діяти ефект на доходи бюджету", - переконаний начальник відділу аналізу і досліджень"Райффайзен Банку Аваль"Дмитро Сологуб. За його оцінками, співвідношення держборгу до ВВП на кінець року при курсі 8,8-9,0 грн / дол складе 45-47%.